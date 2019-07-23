Умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Пэн, известный как «Пекинский мясник»

Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине в понедельник из-за болезни на 91 году жизни. Об этом сообщает во вторник агентство Синьхуа.

В официальном некрологе он назван «превосходным членом Коммунистической партии Китая, испытанным и преданным коммунистическим борцом, выдающимся пролетарским революционером».

Ли Пэн возглавлял китайское правительство два пятилетних срока — с 1988 по 1998 гг. Затем он пять лет являлся председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа Китая. Вместе с председателем КНР, генеральным секретарем ЦК КПК Цзян Цзэминем входил в третье поколение руководителей КНР.

В конце сороковых — первой половине пятидесятых годов ХХ века Ли Пэн находился на учебе в Советском Союзе. В период «культурной революции» (1966-1976 гг.), будучи перспективным деятелем китайской промышленности и в первую очередь, энергетики, подвергался преследованиям.

На период его пребывания во властных структурах пришлись многие важные вехи в жизни страны — нормализация отношений с СССР и события на площади Тяньаньмэнь.

За ведущую роль в кровавом подавлении студенческих волнений на площади Тяньаньмэнь Ли Пэна прозвали «Пекинским мясником».