Южная Корея открыла предупредительный огонь по российскому самолету

Самолет ВКС РФ дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря. С таким утверждением выступил во вторник Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея.

В ответ были подняты истребители южнокорейских ВВС F-15, которые произвели около 360 предупредительных выстрелов.

В общей сложности южнокорейские ВВС выпустили 20 сигнальных ракет и сделали около 360 предупредительных выстрелов в направлении российского военного самолета. Дистанция до него составляла на тот момент около 1 километра.

Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

По версии КНШ, в опознавательную зону ПВО Южной Кореи во вторник утром вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС. Один самолет РФ, как утверждается, при этом нарушил воздушное пространство республики дважды — около 09:00 и 09:30 утра по местному времени.

Отмечается, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства Республики Корея самолетами ВКС РФ.

Администрация президента Республики Корея выразила протест российской стороне в связи с нарушением воздушного пространства страны.

«Мы очень серьезно восприняли этот инцидент. Если он повторится, мы примем гораздо более серьезные меры», — сказал представитель президентской администрации Ко Мин Чжун. Отмечается, что протест был направлен секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву.

В середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые вошли в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.