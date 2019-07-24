Экс-президент Кыргызстана вылетел в Москву с авиабазы РФ

Бывший лидер Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, который ранее был лишен парламентом страны неприкосновенности и статуса экс-президента, вылетел в среду в Москву с авиабазы РФ в кыргызском городе Кант.

«Атамбаев сегодня отправился в Москву», — заявил представитель штаба.

По словам Атамбаева, в столице РФ он планирует провести встречи «с друзьями» и намерен вернуться в Бишкек вечером 25 июля.

Парламент Кыргызстана 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности. Он подозревается в содействии перепрофилированию земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконному освобождению из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, а также противозаконным поставкам угля на ТЭЦ столицы и незаконном получении участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш Чуйской области.

Экс-президенту уже трижды вручали повестку с приглашением дать показания по одному из уголовных дел в качестве свидетеля. Атамбаев все эти приглашения проигнорировал.

Бывший глава государства уверен, что подвергается политическому преследованию со стороны нынешнего руководства республики, а все обвинения в свой адрес называет чушью. Экс-президент также заверил, что у него имеется наградное оружие и в случае попытки силового захвата он окажет вооруженное сопротивление.

Атамбаев руководил Кыргызстаном с 2011 по 2017 годы и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока.