До 150 человек могли погибнуть при крушении судна у берегов Ливии

Судно потерпело крушение у ливийского побережья, в результате могли погибнуть до 150 человек. Об этом в четверг информирует агентство Reuters со ссылкой на официального представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

По его информации, еще 150 человек были спасены.

Ранее в четверг Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ливии на своей странице в Twitter информировало о крушении судна у берегов ливийского города Хомс.

УВКБ привело данные о том, что в результате случившегося могли погибнуть более 100 человек, 140 спасены и высажены на берег.