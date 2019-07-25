Самолет ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана разбился в четверг во время тренировочных полетов.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, в 22:00 по местному времени 24 июля была потеряна связь с самолетом, осуществляющим плановые тренировочные полеты.

«По предварительной версии, военный самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море», — говорится в сообщении ведомства.

По данным оборонного ведомства, принимаются неотложные меры по поиску и спасению пилота. По поручению министра обороны Азербайджана создана комиссия, которая начала расследование причин аварии.