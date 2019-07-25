Украина задержала танкер, которым Россия блокировала Керченский пролив

Служба безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил задержала российский танкер Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении СБУ.

«Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер Nеyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, — говорится в сообщении. — Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» в Керченском проливе».

В спецслужбе уточнили, что, по информации украинских пограничников, зашедший в порт Измаил под флагом РФ танкер Nika Spirit был опознан по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, «как уже известный танкер Nеyma, который был использован для перекрытия Керченского пролива».

Сейчас, добавили в ведомстве, «группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончены санкционированные украинским судом следственные действия — обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов». СБУ сообщила также, что допрошены члены команды судна.

Это судно «признано вещественным доказательством, готовится ходатайство в суд о его аресте», добавили в СБУ.