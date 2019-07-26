ЦИК Украины обработал 100% протоколов, в парламент прошли 5 партий

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» побеждает на внеочередных выборах в Верховную раду, набирая 43,16% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины по результатам обработки 100% электронных протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. «Оппозиционная платформа — За жизнь» получает поддержку 13,05% голосов, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко — 8,18%, «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко — 8,10% и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука — 5,82%.

Теперь ЦИК не позднее 4 августа должен подвести итоги выборов, а до 9 августа — официально опубликовать их в газетах «Голос Украины» и «Правительственный курьер». До 29 августа у ЦИК будет время на регистрацию избранных депутатов. На первую сессию Верховная рада IX созыва должна будет собраться не позднее 9 сентября. Перед ее открытием депутаты принесут присягу, и с этого момента украинский парламент должен начать «новую жизнь».

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли в Украине 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%.