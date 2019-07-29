Более тысячи человек эвакуированы из-за нового паводка в Иркутской области

Спасатели за сутки эвакуировали более 1 тысячи человек в Иркутской области в связи с повышением уровня воды в реках и новой волной подтопления населенных пунктов. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

«Эвакуированы 1 тысяч 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей», — говорится в сообщении.

В воскресенье из-за сильных дождей в зону подтопления попали шесть районов области: Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. По данным на 07:00 понедельника, подтоплено 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в южных районах региона вновь ожидаются сильные и продолжительные дожди. Ожидается повышение уровня воды в реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 450-490 сантиметров при критической 470 см, на Ие в районе города Тулуна до 670-770 см при критической 700 см, на Уде в Нижнеудинске до 300-350 см при критической 320 см. На реках южного Прибайкалья — Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка — вода поднимется до отметок, близких к критическим, также есть угроза схода селей.

Прогноз доведен до глав муниципальных образований, экстренных служб. Население информируется через средства массовой информации, посредством смс-сообщений и с помощью систем оповещения по громкой связи.

Вспышек болезней в зоне паводка нет

На сайте Роспотребнадзора сообщается, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводка остается стабильной.

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация на территориях, освободившихся от подтопления, стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «продолжается активная разъяснительная работа по профилактике инфекционных болезней», в то время как «фагирование (применение препаратов бактериофагов для профилактики инфекций во время ЧС) и иммунизация населения, находящегося ранее в зоне подтопления, завершены».

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений, а также мероприятия по организации дератизационных обработок на социально значимых объектах и жилых домах.