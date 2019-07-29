При стрельбе на фестивале в Калифорнии погибли 3 человека, 12 ранены

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (штат Калифорния) погибли не менее трех человек, еще 15 пострадали.

Полиция сообщила, что подозреваемый был ликвидирован.

Пострадавших доставили в ближайшие к Гилрою медицинские центры. Власти считают, что число погибших и раненых может возрасти.

По словам шефа полиции города Скотта Смити, подозреваемый, предположительно, проник на территорию, на которой проходил фестиваль, через ограждения. Он открыл огонь по людям и вскоре после этого был застрелен стражами порядка.

«Не менее 15 человек пострадали, — сказал Смити. — Погибли четверо, в том числе подозреваемый».

Смити отметил, что поступала информация о том, что у подозреваемого был сообщник. Власти пока не получили подтверждений этого. Данные о личности подозреваемого не разглашаются.