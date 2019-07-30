В Японии от аномальной жары скончались 11 человек

В результате аномальной жары в Японии на прошлой неделе погибли 11 человек. Об этом сообщает японское Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

В медицинские учреждения с жалобами на тепловой удар, в частности, обратились порядка 5,6 тысячи человека, из них 119 как минимум три недели проведут в стационаре.

Практически весь июль в Японии стояла относительно прохладная для лета погода, шли продолжительные дожди, а количество солнечных дней было минимальным. Однако на прошлой неделе метеорологи официально объявили об окончании сезона дождей, а столбик термометра стал подниматься выше 32-33 градусов Цельсия. В течение этой недели, по прогнозам синоптиков, в большинстве регионов основного острова Хонсю воздух днем будет прогреваться до 35 градусов.

Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить побольше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.

В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.