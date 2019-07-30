Украина арестовала российский танкер

Украинский суд наложил арест на российский танкер, задержанный 25 июля в порту Измаила. Об этом во вторник заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали», — говорится в сообщении в Facebook.

Матиос добавил, что проведение следственных действий на данном судне без разрешения консула России является законным.

«В соответствии с нормами действующих международных договоров, ратифицированных как Россией, так и Украиной, необходимости получения согласия или разрешения представителя дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства для проведения на территории Украины следственных действий на морском или речном транспорте не предусмотрена. Мы это сделали законно», — подчеркнул он.

Кроме того, в копии документа, которую разместил главный военный прокурор, отмечается, что определение о наложении ареста может быть оспорено в течение 5 дней в Одесском апелляционном суде. Дата вынесения определения — 29 июля. Полный текст определения следственного судьи запланировано огласить во вторник в 17:00.

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой в порту Измаил Одесской области 25 июля задержала танкер, блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе.