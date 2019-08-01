Путин и Трамп обсудили вопросы торговли и природные пожары в Сибири

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в среду во время телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней торговли, а также природные пожары в Сибири. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам беседы глав двух государств.

«Президент Дональд Трамп провел сегодня [в среду телефонный] разговор с президентом Владимиром Путиным и выразил обеспокоенность по поводу масштабных лесных пожаров, причиняющих страдание Сибири. Лидеры также обсудили торговлю между двумя странами», — говорится в документе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что американский лидер предложил помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Путин оценил предложение Трампа о содействии России в борьбе с природными пожарами как залог того, что в будущем получится полностью нормализовать отношения между Москвой и Вашингтоном.

По данным федерального бюджетного учреждения «Авиалесоохрана», в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной зоне). Самая большая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га), Иркутской области (около 700 тысяч га). В тушении лесных пожаров задействованы 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники, 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

В среду по поручению Путина к тушению пожаров присоединились 10 самолетов и 10 вертолетов Минобороны России. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в тот же день провел в Красноярске совещание по ситуации с лесными пожарами в Сибири. В четверг глава правительства совершит рабочую поездку в Читу, где обсудит вопросы развития Забайкалья, а также проблемы борьбы с пожарами.