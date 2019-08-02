В Индии врачи удалили у 7-летнего мальчика более 500 зубов

В стоматологическом институте индийского города Ченнай врачи обнаружили у семилетнего пациента 526 лишних зубов.

Как сообщили местные СМИ, родители Равиндрана доставили мальчика в больницу, так как его беспокоила большая опухоль на нижней правой челюсти.

Стоматологи сделали компьютерную томографию, которая выявили мешковидную структуру в нижней челюсти мальчика, содержащую 526 зубов.

Хирургам потребовалось пять часов, чтобы удалить зубы из мешка.

Профессор Пратибха Рамани сообщил, что ребенку поставлен редкий диагноз - сложная составная одонтома.

По его словам, зубы были разных размеров: от 0,1 мм до 15 мм.

Это не первый подобный случай в Индии. В Мумбаи в 2014 году у 17-летнего парня из верхней челюсти были удалены 232 зуба.