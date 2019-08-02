Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья острова Суматра на западе Индонезии. Об этом в пятницу сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии располагался в 261 км к юго-западу от города Тангеранг, где проживают около 1,3 миллиона человек. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Власти Индонезии в пятницу сообщили об угрозе цунами высотой до 3 метров.

По информации агентства Рейтер, индонезийские сейсмологи выпустили предупреждение об угрозе цунами.

Ранее Рейтер со ссылкой на Геологическую службу США сообщало о землетрясении магнитудой 7,0.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.