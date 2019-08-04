Французскому изобретателю удалось пересечь Ла-Манш на летающей доске

Французский инженер Франки Запата со второй попытки пересек Ла-Манш на летающей доске. Прямую трансляцию его полета в воскресенье вел телеканал BFM.

Запата под аплодисменты своих поклонников стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт примерно в 8:15 (9:15 мск). Во время полета он успешно приземлился на специально размещенную в проливе платформу для дозаправки. По подсчетам организаторов, на преодоление маршрута длиной 35 километров у изобретателя ушло около 22 минут, через которые он приземлился между городами Дувр и Сент-Маргарет Бэй (Великобритания).

Первую попытку перелететь Ла-Манш Запата предпринял 25 июля, однако она закончилась неудачей. Из-за сильной качки дозаправочной платформы пилот не смог на нее приземлиться и упал в воду. В этот раз француз использовал платформу больших размеров.

«Я очень боялся этой посадки (на дозаправку - прим. ТАСС), но все прошло хорошо, — рассказал Запата. — Я благодарю свою команду, они работали по 16 часов в день между этими попытками Спасибо моей жене за постоянную поддержку, спасибо моим друзьям Я знал, что они не подведут меня».

Летающая платформа Flyboard Air, на которой изобретатель отправился в путь, снабжена пятью небольшими реактивными двигателями, которые позволяют ей разгоняться вместе с оператором до 195 км/ч, а без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, - до 400 км/ч. Двигатели работают на авиационном керосине, и в обычных условиях запаса топлива хватает на семь минут. Платформа может использоваться на высоте до 3 - 3,5 км.

По словам Запаты, источником вдохновения для него послужил подвиг французского изобретателя и авиатора Луи Блерио, который 25 июля 1909 года стал первым пилотом, перелетевшим через Ла-Манш. На преодоление пути в 37 км у него ушло 37 минут.