20 погибли в результате стрельбы в торговом центре в Техасе

В результате стрельбы в торговом центре города Эль-Пасо погибли двадцать, получили ранения не менее 26 человек, сообщил губернатор штата Техас Грег Эббот.

По его словам, суббота стала одним из самых трагических дней в истории штата.

Губернатор заявил, что нападение было «отвратительным и бессмысленным актом насилия».

По информации полицейских, стрельба произошла в супермаркете Walmart неподалеку от торгового центра Cielo Vista Mall, всего в нескольких километрах от границы с Мексикой.

Раненые госпитализированы в близлежащие больницы.

Глава полиции города Грег Аллен сообщил, что дело о стрельбе Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Первые сообщения о стрельбе поступили около десяти часов утра по местному времени. На видео в соцсетях видно, как люди бегут из торгового центра.

На кадрах, снятых камерами видеонаблюдения, видно, как в торговый центр заходит мужчина в темной майке с наушниками, вооруженный автоматом.

Президент США Дональд Трамп в Twitter выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся «не только трагедией, но и проявлением трусости».