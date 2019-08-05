Зеленский встретится с патриархом Варфоломеем в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Патриархом Константинополя Варфоломеем I во время визита в Турцию, который запланирован на 7-8 августа. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

«7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В Стамбуле Зеленский проведет встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем I», — отметили в пресс-службе.

По ее данным, в рамках визита также запланированы переговоры главы государства с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и с представителями украинской и крымскотатарской общин.

В январе нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе новообразованной Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.