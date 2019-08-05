Индия намерена лишить Кашмир особого статуса

Правительство Индии предлагает отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте страны.

«Статью 370, наделяющую Джамму и Кашмир особым статусом, следует отменить. Устройство Джамму и Кашмира должно быть реорганизовано», — сказал министр.

Постановление, содержащее соответствующее предложение, подписал президент Рам Натх Ковинд, сообщил Амит Шах и продемонстрировал депутатам этот документ.

Большинство в нижней палате парламента Индии (Лок сабхе) принадлежит правящей Индийской народной партии, что обеспечивает прохождение решений правительства через этот законодательный орган.

По конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Штат имеет собственный флаг, со статусом наравне с государственным и т.п.

Согласно предложению правительства, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Кашмиром. Джамму и Кашмир при этом сохранит свой законодательный орган.