В Кыргызстане 20 человек пострадали при стычках с сотрудниками китайской компании

Конфликт между местными жителями и сотрудниками китайской компании произошел в Кыргызстане в понедельник. Как сообщили во вторник в министерстве здравоохранения республики, в результате 20 человек обратились за медицинской помощью.

«В результате столкновений между жителями Нарынской области республики и сотрудниками горнодобывающей китайской компании различные травмы получили 20 человек», — заявил представитель министерства.

По сообщению министерства внутренних дел Кыргызстана, конфликт начался вечером в понедельник. На месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, потребовавшие приостановить деятельности китайской компании на золоторудном месторождении, отметили в ведомстве.

«Число собравшихся составляло около 300 человек. Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт, обе стороны стали закидывать друг друга камнями», — говорится в распространенном министерством сообщении.

В связи с ЧП на месторождении Солтон-Сары на место выехали первый вице-премьер Кубатбек Боронов и глава МВД Кашкар Джунушалиев.

«В настоящее время ситуация в Нарынском районе находится под контролем милиции», — отмечает МВД.

Сотрудники правоохранительных органов в зоне конфликта совместно с местными органами власти «проводят разъяснительные работы».

«На данный момент обстановка стабильная», — подчеркивается в сообщении.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев выступил против прекращения разработки месторождения Солтон-Сары.

«Инциденты между местными жителями и иностранными рабочими не должны стать причиной остановки или прекращения работы предприятия. Мы хорошо знаем, какие проблемы сейчас есть в сфере горнодобывающей промышленности и работаем над тем, чтобы в корне изменить ситуацию. Я вплотную занимаюсь этим вопросом и держу все под личным контролем», — сказал глава кабмина.

По его оценке, возникающие между инвесторами и местным населением проблемы «накапливались годами».

«Хочу подчеркнуть, что, если инвестор будет нарушать требования и права наших граждан, мы будем принимать по отношению к нему соответствующие меры, но все должно быть в рамках закона. Если из-за каждого такого инцидента люди будут требовать закрывать предприятия, то все инвесторы отвернутся от нас», — отметил Абылгазиев.

Как он считает, нельзя возникшую на Солтон-Сары «бытовую ситуацию переводить в политическую плоскость, требуя что-то запретить или кого-то выгнать».

«Действия отдельных людей, которые хотят воспользоваться этим инцидентом, ставят под угрозу то, чего мы добиваемся посредством больших усилий. Все споры должны решаться в правовом русле», — уверен премьер.