На рейсе Air Canada мусульманку заставили снять головной платок

На рейсе крупнейшего канадского авиаперевозчика 12-летнюю мусульманку Фатиму Абдельрахман заставили снять головной платок, сославшись на «соображения безопасности». Инцидент вызвал резко негативную реакцию в социальных сетях.

Как сообщают канадские СМИ, инцидент имел место 1 августа во время регистрации на рейс Торонто - Сан-Франциско сборной команды США по сквошу, членом которой является Фатима.

«Человек у входа попросил меня снять платок, хотя я уже прошла проверку у сотрудников службы безопасности, и они проверили мой паспорт», — рассказала Абдельрахман журналистам.

В ответ на настойчивые требования снять головной убор она попросила предоставить ей для этого закрытую комнату. Вместо этого, вспоминает девочка, ее «отвели ее в угол», где заставили «быстро снять платок».

Инцидент получил широкую огласку после того, как сестра Фатимы Сабрин Абдельрахман поделилась рассказом о нем в социальных сетях.

Авиакомпания Air Canada уже извинилась за произошедшее. «Это случай должен быть изучен самым внимательным образом. Приносим извинения за произошедшее вам и вашей команде», — говорится в релизе перевозчика, распространенном представителем Air Canada Дженной Беннет.