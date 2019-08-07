Путин и Зеленский условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудили активизацию работы по возвращению удерживаемых лиц. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны, уточнила пресс-служба Кремля.

«Условлено об активизации работы по возвращению удерживаемых лиц», — говорится в сообщении пресс-службы российского президента.

Кроме того лидеры двух государств подтвердили «исключительную важность последовательной реализации Минских договоренностей». «В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», — добавили в Кремле.

Путин и Зеленских во время беседы также обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

16 июля во время встречи в Москве омбудсмены России и Украины — Татьяна Москалькова и Людмила Денисова — обменялись списками удерживаемых — 35 граждан России, содержащихся в Украине, и 150 граждан Украины, содержащихся в России.