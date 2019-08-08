Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сдался властям. В штабе сторонников Атамбаева сообщили, что экс-президент решил сдаться силовикам, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения.

Сотрудники правоохранительных органов вывезли Атамбаевас территории резиденции в селе Кой-Таш в 12 километрах от Бишкека. Вместе с экс-президентом из села Кой-Таш вывезены несколько его соратников. Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии продолжалась почти сутки.

Были предприняты несколько попыток штурма резиденции политика. В результате противостояния спецназовец один погиб, десятки человек получили ранения и травмы.

В четверг была предпринята новая попытка штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Ранее парламент республики снял неприкосновенность с Алмазбека Атамбаева.

Его заподозрили в незаконном обогащении и захвате земельного участка, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и причастности к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. При этом сам бывший глава государства называл обвинения абсурдом и оказался приходить на допросы.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан в 2011-2017 годах.