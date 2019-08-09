В Китае объявили наивысший уровень опасности из-за приближающегося тайфуна

Наивысший, «красный», уровень погодной опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к его восточному побережью тайфуна «Лекима». Об этом сообщает Центральная метеорологическая служба Китая.

Тропический циклон, девятый в этом году, движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 13 километров в час.

Ранее скорость ветра составляла 209 километров в час, и он будет постепенно слабеть.

Утром девятого августа с острова в провинции Чжэцзян эвакуировано 200 туристов, прекращено движение паромов.

Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 км/ч.

Местные власти в настоящее время принимают необходимые подготовительные меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии. Находящимся в море судам предписано избегать опасных районов и укрыться в портах.

На ближайшие выходные, как сообщили ТАСС в шанхайском порту Шэньцзявань, приостановлена паромная переправа на популярные у местных туристов острова Шэнсы. В потенциально опасных районах проводятся работы по укреплению шатких конструкций, предписано также не проводить массовые мероприятия на открытом пространстве.

В Китае действует система оповещения населения об опасности стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.