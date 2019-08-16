Израиль запретил въезд американским конгрессвумен-мусульманкам

Правительство Израиля запретило въезд в страну двум членам Конгресса США мусульманского происхождения — Рашиде Тлаиб и Ильхан Омар.

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, американским политикам отказано во въезде из-за их поддержки международного движения за бойкот Израиля.

«Израильское законодательство запрещает въезд в Израиль тем, кто призывает к бойкоту Израиля и работает над тем, чтобы навязать этот бойкот Израилю. Также поступают и другие демократии, которые запрещают въезд людям, стремящимся навредить стране», — заявил Нетаньяху в Twitter.

Незадолго до заявления израильских властей президент США Дональд Трамп призвал Тель-Авив не впускать Тлаиб и Омар в страну. «Это было бы большой слабостью, если бы Израиль позволил (законодателей посетить страну — ред.)», — написал глава Белого дома в Twitter. В другом твите Трамп заявил, что «Омар и Тлаиб являются лицом Демократической партии, и они ненавидят Израиль!».

Представительницы Демократической партии Рашида Тлаиб и Ильхан Омар - впервые в истории мусульманки, избранные в Палату представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов. Тлаиб прошла в Конгресс от штата Мичиган, Омар — от штата Миннесота. Рашида Тлаиб — по происхождению палестинка, родилась в США. Ильхан Омар иммигрировала в США из Сомали в детском возрасте.