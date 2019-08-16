Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию — газета

Американской президент Дональд Трамп в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли, по их мнению, Соединенным Штатам попытаться приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Королевства Дании и имеет права широкой автономии. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journa.

По словам источников издания, «Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, слушал с интересом, когда они обсуждали ее богатые ресурсы и важность с точки зрения геополитики». Один из источников отметил, что Трамп, вероятно, говорил об этом в шутку и не рассматривает серьезно данную возможность. Другие собеседники издания отметили, что неясно, насколько серьезно хозяин Белого дома к этому относится.

Как следует из публикации, «некоторые из его советников поддержали идею», они сказали, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным. Другие представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом. По сведениям газеты, в свете вопросов Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии «расширить свое военное присутствие в Арктике».

Как говорится в материале, Трамп в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. Американский лидер тогда также спросил советников, полагают ли они, что Вашингтону следует попытаться купить данную территорию.

Издание констатирует, что Трамп планирует в начале следующего месяца посетить Данию.