Турецкие подводники продолжают поиски тела пилота МиГ-29 ВВС Азербайджана

Подводная поисково-спасательная команда ВМС Турции продолжает работу по поднятию со дна Каспийского моря обломков МиГ-29 ВВС Азербайджана, разбившегося 24 июля, и по поискам тела летчика. Об этом в пятницу сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

«Осуществляется поднятие командой подводников наших ВМС частей упавшего в Каспийском море самолета ВВС Азербайджана. С учетом погодных условий продолжаются поиски останков пилота и бортового самописца», — говорится в сообщении.

Турецкие специалисты прибыли в Азербайджан 31 июля, оснащенные специальным оборудованием и устройствами. Первые обломки самолета были обнаружены и подняты из воды 8 августа.

24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 342 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин аварии создана следственная группа. В поисковой операции также участвуют специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии ВМФ РФ.