Французский министр, ответственный за защиту животных, замечен на трибуне за просмотром корриды

Очередной скандал, связанный с членами действующего правительства Франции, набирает обороты в национальных СМИ. Причиной стала опубликованная в Twitter фотография трибун, сделанная во время очередной корриды во французской Байонне, на которой оказались запечатлены министр территориального планирования Жаклин Гуро и министр сельского хозяйства Дидье Гийом, ответственный за защиту животных.

«Не так давно [Гийом] пообещал нам анонсировать невиданные меры по защите животных во Франции. Если это тот самый уровень, то это и правда невиданно и возмутительно, — заявил в эфире радио «Эр-те-эль» официальный представитель фонда Брижит Бардо Кристоф Мари. -— Мы шокированы, поскольку этот министр отвечает за защиту животных и совершенно непонятно, что он делал на корриде, где их убивают».

Как отмечает радиостанция, 14 августа, когда был сделан тот самый снимок, на корриде в Байонне были убиты шесть быков. При этом с тех пор ни Гуро, ни Гийом ни разу не выступили с публичными заявлениями по этой теме. Опубликовавший фотографию журналист регионального издания «Сюд-Уэст» Пьер Сабати выложил на своей странице еще несколько снимков, в том числе с молодым матадором, который позировал перед публикой с отрезанным хвостом и двумя ушами быков, с которыми ему пришлось столкнуться на арене.

Ряд других организаций, выступающих в защиту прав животных, также раскритиковали членов правительства за присутствие на этом мероприятии. Ассоциация 30 Millions d'Amis прямо обвинила министров в поддержке корриды и жестокого обращения с животными самим фактом присутствия в первом ряду трибуны. Соосновательница организации L214 ethique & animaux Брижит Готьер в эфире телеканала Бэ-эф-эм напомнила, что сейчас во Франции за жестокое обращение с животными и издевательства над ними ответственным грозит штраф в размере до 30 тыс. евро и лишение свободы до 2 лет.

Закон что дышло

Вместе с тем, если обратиться к французскому уголовному кодексу, закон, о котором говорит правозащитница, делает исключение именно для «игр с быками в рамках непрерывной местной традиции». Местные традиции, однако, далеко не везде подразумевают убийство быков, как в традиционной испанской корриде — в некоторых местах, как, например, в гасконском городке Вье-Буко-ле-Бен, в представлениях принимают участие коровы. Там шоу строится больше на выполнении трюков людьми, дразнящими животное, а в конце его не убивают.

Кроме того, формулировка закона весьма расплывчата и не конкретизирует области, где тавромахия по сути разрешена. В данном случае принято опираться на решение Апелляционного суда французской Тулузы от 2000 года, в рамках которого были названы четыре южные региона страны, где имеют место подобные исключения из правил: Аквитания (С 2016 года Новая Аквитания), Миди-Пиренеи, Лангедок-Руссильон и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Городок Байон, где министров поймали за просмотром корриды, располагается близ испанской границы на территории Страны Басков - исторического региона, большая часть которого расположена в Испании, а в этой стране повсеместного запрета на подобные развлечения нет.