Иран призывает к сотрудничеству в Персидском заливе

Глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф призвал страны региона к сотрудничеству для урегулирования напряженности в районе Персидского залива, говорится в сообщении иранского внешнеполитического ведомства.

Зариф встретился в Кувейте с министром иностранных дел этой страны Сабахом аль-Халедом ас-Сабахом и наследным принцем Кувейта Навафом аль-Джабером ас-Сабахом.

Главы МИД Ирана и Кувейта обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Сирии, Йемене и Персидском заливе.

В ходе встречи с наследным принцем Кувейта Зариф подчеркнул необходимость развития и углубления дружественных отношений между двумя странами.

По словам Зарифа, страны региона должны сотрудничать для решения создавшейся в регионе Персидского залива ситуации. Мы те, кто останется в этом регионе, другие уйдут, подчеркнул иранский министр.

Зариф пожелал скорейшего выздоровления эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху , который отменил встречу с ним, сославшись на проблемы со здоровьем.