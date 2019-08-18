63 человека погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле

Жертвами теракта в одном из домов торжеств в столице Афганистана стали не менее 63 человек.

В числе погибших много женщин и детей, ранения получили 182 человека.

Представитель правительства Афганистана Феруз Бешари сообщил, что кровавый теракт произошел в Шестой зоне безопасности Кабула. Взрывное устройство в доме торжеств «Касри Дубай» привел в действие смертник. Мощный взрыв прогремел в 22.40 по местному времени.

Представитель администрации президента Афганистана Садык Сыддыки решительно осудил действия террористов. Сыддыки назвал теракт в Кабуле «атакой на весь афганский народ».

Субботний теракт в Кабуле стал самым кровавым с начала текущего года.

Ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за теракт. Произошедшее осудили и в движении «Талибан».

Кровавый взрыв совпал по времени с активизацией диалога между США и талибами.

Ранее представители США и «Талибан» ранее объявили о вероятности скорого мирного соглашения, которое может остановить 18-летнее противостояние в Афганистане.