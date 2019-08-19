Найден черный ящик потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Поисковая группа обнаружила черный ящик самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение над Каспием. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Найден и поднят со дна моря черный ящик потерпевшего крушение в ходе ночных учебно-тренировочных полетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в данный момент изучается техническое состояние черного ящика для расшифровки информации, содержащейся в памяти устройства. Кроме того, продолжаются работы по извлечению с морского дна фрагментов самолета.

24 июля во время ночных учебно-тренировочных полетов потерпел крушение и упал в Каспийское море самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана. Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 342 (халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса страны. Для расследования причин аварии создана следственная группа. К поиску самолета и пилота наряду с местными спасателями были привлечены турецкие специалисты и специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии ВМФ РФ.