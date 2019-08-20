США осудили обстрел турецкой военной колонны в Сирии

США осуждают авиаудар по турецкому военному конвою в сирийском Идлибе. Об этом написала в Twitter официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Режим Асада и его союзники должны сейчас же вернуться к режиму прекращению огня в Идлибе. Сегодняшний безрассудный обстрел турецкой колонны последовал за продолжающимися жестокими нападениями на мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуру. Мы осуждаем это насилие, и оно должно прекратиться», — написала она.

Накануне по конвою Вооруженных сил Турции (TSK), движущемуся в направлении наблюдательного пункта номер девять в сирийском Идлибе, был нанесен авиаудар, в результате которого погибли три мирных жителя и еще 12 получили ранения.

Министерство национальной обороны Турции осудило авиаудар.

«Анкара решительно осуждает атаку режима Асада на конвой ВС Турции в «зоне деэскалации», противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии и приведшую к гибели мирных жителей. Несмотря на все переговоры с российской стороной, атаки режима в «зоне деэскалации» продолжаются», — говорится в сообщении.

На прошедших 17 сентября 2018 года в Сочи переговорах между президентами Турции и России была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе и режиме прекращения огня.

Режим Асада нарушил эти договоренности, попытавшись развить наступление в зоне деэскалации.

По итогам 13-го раунда переговоров по Сирии в Нур-Султане страны-гаранты (Турция, Россия и Иран) приняли решение о возобновлении режима прекращения огня. Однако режим Асада вновь проигнорировал договоренности по Идлибу.