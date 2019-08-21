Представители стран Центральной Азии и Госдепа США провели встречу в Казахстане

В столице Казахстана прошла встреча высокого уровня в формате «С5+1».

В ней приняли участие главы МИД пяти стран Центральной Азии и заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл.

Обсуждалось развитие торгово-экономических связей, новые вызовы и угрозы в регионе.

Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов отметил значимость взаимодействия между странами-участницами диалога.

В качестве примера Атамкулов привлек внимание к развитию связей с соседним Узбекистаном. «Нур-Султан планирует в ближайшие два года увеличить товарооборот с Ташкентом до 5 млрд долларов», — сказал глава дипломатии.

Глава МИД также рассказал об укреплении взаимоотношений Казахстана с другими странами Центральной Азии, в частности с Кыргызстаном. Ожидается, что этой осенью президент Казахстана совершит государственный визит в Бишкек.

При этом он отметил, что казахстанские дипломаты придают приоритетное значение развитию стратегического партнерства с Соединенными Штатами.