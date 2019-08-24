Глава Евросовета против нового приглашения России в G7

Глава Евросовета Дональд Туск выступает против инициативы возобновить участие России в «Большой семерке» (G7). Об этом Туск сказал журналистам во французском Биаррице в преддверии саммита G7.

«Причины, по которым Россия в 2014 году была исключена из G7, все еще сохраняются. Более того, есть новые причины, такие как, например, российские провокации в Азовском море», — сказал Туск.

По его словам, Россия перестала двигаться по пути либеральной демократии, верховенства права и уважения прав человека.

Туск отметил, что порекомендует лидерам «Большой семерки» пригласить в качестве гостя на следующую встречу Украину, а не Россию.

Во времена торговых войн предстоящий саммит «Большой семерки» станет настоящим нелегким испытанием для единства и солидарности, сказал глава Евросовета.

Туск отметил, что торговые войны приведут к экономическому застою и подрыву доверия между странами.