Во Франции продолжается саммит «Большой семерки»

Во Франции продолжается 45-й саммит «Большой семерки» (G7) с участием лидеров США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Японии и Канады.

На второй день саммита президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Японии Абэ Синдзо, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и глава Евросовета Дональд Туск присутствовали на сессии на тему «Международная безопасность и экономика».

В числе тем, обсуждаемых на саммите, Сирия, Иран, Brexit, Ливия и лесные пожары в Амазонии.

Между тем, как сообщают французские СМИ со ссылкой на дипломатические источники, лидеры G7 поручили Макрону передать Тегерану послание по ядерной сделке.

В рамках саммита лидеры G7 планируют ряд двусторонних встреч.

Обсуждения завершатся фотосессией и ужином, который даст президент Франции в честь участников саммита.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, что лидерам стран Группы семи (G7) удалось достичь договоренности относительно оказания срочной помощи странам Амазонии, леса которой страдают от пожаров.

«Мы достигли широкого совпадения взглядов относительно необходимости как можно быстрее оказать помощь пострадавшим от [лесных] пожаров. Мы доведем это решение до нужного уровня [реализации], в настоящее время уже осуществляются все необходимые контакты с этими странами Амазонии. Это делается с тем, чтобы можно было определить конкретные обязательства относительно технической и финансовой помощи», — сказал Макрон

Он добавил, что существует также вопрос посадки деревьев для восстановления лесов Амазонии. Президент Франции признал, что по данному вопросу «в ходе обсуждения были высказаны различные мнения. К тому же принимаемое решение будет зависеть и от самих стран Амазонии, стремление которых защитить свой суверенитет хорошо известно». «Мы будем в полной мере соблюдать этот суверенитет, осуществляя меры по восстановлению лесов», — заверил Макрон.

«Мы будем содействовать экономическому развитию каждой из этих стран. Но не следует забывать, что важность Амазонии как для них, так и для всего мирового сообщества, — с точки зрения сохранения биоразнообразия, обеспечения планеты кислородом и борьбы против потепления планеты — столь велико, что нам обязательно следует добиться этого восстановления лесов», — отметил французский президент.

Он сообщил в этой связи, что «в настоящее время странами «семерки» создается механизм международный мобилизации, который позволит помочь этим странам». «Но действовать мы будем вместе с ними. Все это обсуждалось в субботу, и эффективные дискуссии по данным вопросам продолжаются», — сказал Макрон.