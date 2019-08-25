В Северной Корее испытали сверхкрупную систему залпового огня

Пхеньян сообщил об успешном испытании еще одного нового вида вооружений — сверхкрупной реактивной системы залпового огня, сообщает северокорейское информагентство KCNA.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях РСЗО.

В сообщении говорится, что испытания прошли успешно, все цели поражены. Технические характеристики оружия не раскрываются.

Ким Чен Ын похвалил северокорейских ученых за успехи и призвал их продолжать военные разработки, чтобы «решительно перечеркнуть постоянно нарастающую милитаристскую угрозу со стороны враждебных сил».

Накануне Южная Корея сообщила о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Ракеты, запущенные из провинции Хамгён-Намдо, преодолели расстояние в 380 километров.

Максимальная высота полета достигла 97 километров