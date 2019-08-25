На Мальорке столкнулись небольшой самолет и вертолет, 5 человек погибли

Небольшой самолет столкнулся в воскресенье с вертолетом на испанском острове Мальорка (автономное сообщество Балеарские острова). Об этом сообщило в Twitter региональное правительство.

«В 13:35 по местному времени (14:35 мск — прим. ТАСС) произошла авиационная авария между вертолетом и сверхлегким самолетом в муниципалитете Инка, — отмечается в публикации. — Согласно первым данным, пять человек погибли, среди них — несовершеннолетний».

На месте инцидента работают пожарные. Причины столкновения пока не уточняются.

По данным газеты «Диарио де Мальорка», не исключается, что на борту винтокрылой машины находились еще два человека. Как передает радиостанция «Кадена СЕР», у вертолета был германский регистрационный номер.