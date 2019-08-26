В результате ударов режима Асада и России по Идлибу погибли 9 мирных жителей

Авиаудары, нанесенные режимом Башара Асада и ВКС России по сирийскому Идлибу, унесли жизни девяти мирных жителей, не менее 20 получили ранения.

По информации представителей сирийской оппозиции, массированным авиаударам с вечера 25 августа подверглись город Маарет-эн-Нуман, поселки Темания, Талль-Меннис, аль-Хулюббе, эль-Факия, Мааршимарин и эль-Тух.

В селении Талль-Меннис погибли трое детей.

Сирийские правозащитники сообщают, что с 26 апреля по 19 августа в идлибской зоне деэскалации погибло не менее 843 мирных жителей.

С момента заключения турецко-российских договоренностей по Идлибу (17 сентября 2018 года) число вынужденных переселенцев на северо-западе Сирии достигло почти 946 тысяч.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.