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Иран сообщил о продаже танкера, задержанного в Гибралтаре

ТАСС
ТЕГЕРАН
Опубликовано 26.08.2019 11:56
Фото: Reuters

Иран продал танкер Adrian Darya (бывший Grace 1), задержанный в июле властями Гибралтара, и перевозимую им нефть. Об этом сообщил в понедельник представитель иранского правительства Али Рабии.

По его словам, новый владелец будет решать, как распорядиться грузом.

4 июля власти Гибралтара задержали иранский танкер Grace 1, следовавший под флагом Панамы, по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Иран неоднократно выступал против задержания и называл его актом пиратства. 15 августа Гибралтар освободил иранское судно и танкер покинул эту территорию.

В Организации портов и судоходства Ирана сообщили, что танкер, ранее ходивший под флагом Панамы, сменил название с Grace 1 на Adrian Darya и направится в один из средиземноморских портов.

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