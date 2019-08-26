Президент Бразилии осудил инициативу G7 по спасению Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонару осудил инициативу своего французского коллеги Эмманюэля Макрона о создании международного альянса Группы семи (G7) по спасению амазонских лесов. Об этом политик написал в понедельник в Twitter.

«Недопустимо, чтобы президент Макрон выступал с неуместными и необоснованными нападками в адрес Амазонии, маскируя свои истинные намерения за идеей «альянса» стран G7 по «спасению» Амазонии», словно это колония или земля, которая никому не принадлежит», — говорится в публикации.

По мнению Болсонару, большинству стран региона необходим совместный план по обеспечению суверенитета и защите природных богатств.

В воскресенье Макрон сообщил, что странами «семерки» создается механизм международный мобилизации, который позволит помочь странам региона Амазонии, где с начала августа бушуют лесные пожары. Французский лидер также заявил о готовности G7 выделить 20 миллионов евро на ликвидацию последствий катаклизма. Он отметил, что амазонские леса представляют важность не только для стран региона, но и для всего мирового сообщества.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 миллиона гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, что составляет примерно 0,44% территории биома. При этом наибольшие потери от пожаров Амазония понесла в марте, когда сгорело свыше полумиллиона гектаров ее территории. Общее количество зафиксированных спутниками очагов возгорания в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 85%, превысив 25 августа отметку в 80 тысяч.