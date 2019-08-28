Суд в Украине отпустил Вышинского из-под стражи

Суд в Киеве в среду изменил меру пресечения главному редактору агентства «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство.

«Отменить прежнее решение, удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей в СИЗО Киева на личное поручительство», — сказал судья.

После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.

Вместе с тем, согласно решению судей, подозреваемый должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по этому уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ.

Вышинский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал его на два месяца, позже эта мера пресечения многократно продлевалась. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.