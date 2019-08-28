145 тонн помидоров израсходовали в ходе «битвы» на «Томатине» в Испании

Около 22 тыс. человек приняли в среду участие в ежегодной «битве» помидорами в испанском Буньоле (автономная область Валенсия). Как сообщили организаторы, «Томатина» в этом году проходит уже в 74-й раз.

За время «битвы», продолжавшейся час, было израсходовано порядка 145 тонн помидоров. Томаты заготовили заранее и хранили при определенной температуре, чтобы они не были слишком жесткими и не могли никого серьезно травмировать. Тем не менее в Буньоле в течение всего дня дежурят медики.





Весь день в городке, население которого не превышает 10 тыс. человек, царит праздничная атмосфера. Помимо «битвы» помидорами, которая, несомненно, является гвоздем «Томатины», здесь проходят театрализованные и музыкальные представления, конкурсы и ярмарки. Также все желающие могут попробовать национальное испанское блюдо — паэлью, которая приготовлена в лучших традициях валенсийской кухни.

Праздник предваряет фестиваль в честь покровителя города — Святого Луи Бертрана, который продолжается на протяжении недели. Впервые «битва» состоялась в августе 1945 года.