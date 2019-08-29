Прошло первое заседание новой Верховной Рады Украины

Депутаты Верховной рады IX созыва в четверг на первом заседании принесли присягу на верность Украине. Заседание открыл председатель парламента предыдущего созыва Андрей Парубий, после чего в сессионном зале был исполнен государственный гимн.

Текст присяги по традиции зачитал старейший депутат — 78-летний представитель «Оппозиционного платформы — За жизнь» Юлий Иоффе, который участвует в работе парламента в течение шести созывов.

На торжественном заседании присутствуют глава государства Владимир Зеленский, премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства, а также гости, среди которых все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, и председатели парламента Украины, представители ПАСЕ, Европейского парламента, Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Верховная рада Украины нового созыва на своем первом заседании в четверг утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 290 голосами депутатов.