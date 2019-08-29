8 человек погибли в результате обрушения четырехэтажного дома в Украине

В городе Дрогобыч Львовской области Украины обрушилось четырехэтажное здание, сообщает УНИАН.

По состоянию на 6:00 29 августа, спасатели продолжали разбирать завалы на месте разрушенного жилого дома. Под завалами обнаружены тела восьмерых погибших, среди них есть ребенок.

В то же время Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что спасено семь человек, в том числе пять детей. Пострадавшие госпитализированы.

Все жители дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь.

Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и продлятся до обнаружения всех пропавших людей.

Ранее госслужба сообщала, что обвал произошел вследствие взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной.

В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура.

Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.