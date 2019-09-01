Ураган «Дориан» у берегов США усилился до максимальной 5 категории

Надвигающийся на штат Флорида ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, «Дориан» находится примерно в 360 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 72 м/с. По прогнозам, позднее в воскресенье ураган обрушится на остров Абако и может затронуть остров Большой Багама (Багамские острова). Побережья Флориды «Дориан», как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.

Как отмечает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, «Дориан» принесет с собой «разрушительные порывы ветра». «Также ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди», — отмечают метеорологи.

Ранее в ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах. Губернатор штата в среду ввел на его территории режим чрезвычайной ситуации. Согласно прогнозам, ураган может затронуть район, в котором находится поместье Мар-а-Лаго, принадлежащее президенту США Дональду Трампу.

Из-за приближающегося к Флориде урагана американский лидер отменил свой визит в Польшу, который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября.