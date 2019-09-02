Посол РФ в Египте скоропостижно скончался в каирской больнице

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко в понедельник умер в каирской больнице в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

«Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко», — сказал собеседник агентства.

Кирпиченко родился в 1951 году. В разные годы он возглавлял российские дипломатические миссии в ОАЭ, Ливии, Сирии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.