Россия и Украина приступили к обмену пленными и заключенными

Россия и Украина провели обмен заключенными по формуле «35 на 35».

В киевском аэропорту «Борисполь» приземлился самолет с освобожденными Россией украинцами. В московский аэропорт «Внуково» прибыл самолет с освобожденными Украиной россиянами.

Пленных и заключенных встречали родные и близкие.

В списках для обмена числилось 70 человек, в частности 24 украинских моряка, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, парижский корреспондент "Укринформ" Роман Сущенко, украинский режиссер Олег Сенцов, главный редактор «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский.

Встречать заключенных и пленных в аэропорту Киева также прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Завершение процедуры обмена подтвердила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, обмен состоялся по формуле «35 на 35», и техническая работа по обмену граждан России и Украины была очень непростой.

Работа над обменом заключенными велась на протяжении трех лет, отметила Москалькова.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что ведется работа по обмену пленными и заключенными между двумя странами.

По данным Киева, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины были перехвачены в районе Керченского пролива с применением оружия. Шесть украинских моряков получили ранения. ФСБ России утверждает, что украинские корабли нарушили российскую границу и были задержаны в Черном море, для их остановки применялось оружие. Украина назвала действия России актом агрессии.

Российские военные задержали 24 украинских моряка, которые впоследствии были арестованы по решению суда.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что между двумя странами ведется работа по обмену заключенными и пленными.