Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 43

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43.

Поисково-спасательные операции на Багамских островах продолжаются пятый день.

Урагану была присвоена наивысшая, пятая категория. 35 человек из 43 погибло на островах Абакос.

Есть вероятность роста числа погибших в связи с большим количеством людей, пропавших без вести.

Ураган нанес региону значительный ущерб, тысячи человек остались без крыши над головой.

Существует вероятность того, что из-за проливных дождей и подъема уровня воды на острове Окракоук в Северной Каролине, на который обрушился ураган, в своих домах окажутся заблокированы сотни человек.