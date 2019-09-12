США выделят Украине $140 миллионов в качестве военной помощи

Администрация США приняла решение предоставить Украине военную помощь в размере приблизительно 140 миллионов долларов по итогам пересмотра соответствующих программ. Об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Счастлив сказать, что мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно 140 миллионов долларов в качестве содействия в области безопасности Украине», — заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США.

Он уточнил, что упомянутое им оповещение направлено администрацией Конгрессу США.

«Так что мы передали официальное уведомление Конгрессу», — отметил дипломат.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет 250 миллионов долларов. Как отмечала газета, президент хочет убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 миллиарда долларов.