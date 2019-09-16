Миссия ООН призвала привлечь Мьянму к ответственности за «геноцид» рохинджа

Международная независимая миссия по установлению фактов считает, что положение народности рохинджа в Мьянме за минувшие 12 месяцев ухудшилось и что против них совершаются действия, которые могут квалифицироваться как преступления против человечности и геноцид. Об этом говорится в докладе миссии, представленном в понедельник в Женеве на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Документ представляет собой второй доклад миссии и охватывает период с сентября 2018 года по настоящее время. Эксперты пришли к заключению, что «положение в значительной степени не изменилось после доклада миссии от 2018 года», в котором говорилось о наличии оснований для вывода о том, что армия Мьянмы и ее службы безопасности совершали против рохинджа военные преступления и преступления против человечности. В нынешнем докладе эксперты подчеркивают, что «Мьянма продолжает совершать преступления против человечности и негуманные акты». По их словам, «положение 600 тысяч рохинджа, остающихся в Мьянме, хуже, чем в какой-либо еще год».

Кроме того, как утверждает миссия, «Мьянма несет государственную ответственность за совершение [актов] геноцида и невыполнение обязательств», вытекающих из Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Речь идет о необходимости расследования таких преступлений и судебном преследовании виновных. По мнению экспертов, в Мьянме сейчас нет безопасных условий для возвращения около миллиона беженцев рохинджа, и такое возвращение поэтому невозможно.

Миссия рекомендовала правительству страны обеспечить условия для возвращения беженцев, восстановить гражданские права рохинджа, расследовать преступления, включая акты геноцида, и привлечь виновных к ответственности. В докладе также говорится, что, если Совет Безопасности ООН не проявит желания передать вопрос о положении в Мьянме в Международный уголовный суд или учредить с этой целью специальный трибунал, то этим следует заняться Генеральной Ассамблее ООН, в рамках ее полномочий по Уставу всемирной организации.

Международная независимая миссия по установлению фактов была учреждена Советом ООН по правам человека в марте 2017 года. Она аккумулирует информацию, предоставляемую организациями и отдельными лицами, о нарушениях прав человека в Мьянме, совершенных, в частности, в отношении рохинджа в штате Ракхайн.

Атаки на мусульман в Ракхайне усилились в августе 2017 года и предпринимаются под предлогом «борьбы с вооруженными боевиками».

Гуманитарная ситуация в регионе резко ухудшилась. Начиная с 1970-х годов, мусульмане-рохинджа в Мьянме подвергаются систематическим нападкам и этническим чисткам.

Около 80% мусульман Мьянмы, численность которых достигает двух миллионов, нашли убежище в соседних странах.