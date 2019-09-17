Лукашенко выступил за участие США в урегулировании войны на Донбассе

США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Беларусь 17-18 сентября.

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, — сказал Лукашенко. — США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта».

По его словам, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, «то надо включать новые силы».

«Новые идеи должны появиться», — сказал президент.