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Лукашенко выступил за участие США в урегулировании войны на Донбассе

ТАСС
МИНСК
Опубликовано 17.09.2019 17:32
Фото: АА

США могли бы способствовать урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом, который посещает Беларусь 17-18 сентября.

«Что касается проблем Европы, и особенно Восточной Европы, в частности Украины, я абсолютно убежден на сегодняшний день, что без участия США этот конфликт урегулировать не получится, — сказал Лукашенко. — США могли бы способствовать урегулированию этого конфликта».

По его словам, это азбука дипломатии: если не получается что-то у переговорщиков, «то надо включать новые силы».

«Новые идеи должны появиться», — сказал президент.

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